بعد سرقة سيدة أجنبية.. أمن العاصمة يضبط تشكيل سرقة المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" قاموا بارتكاب 5 حوادث سرقة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من "سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- مقيمة بدائرة القسم" بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص "أدلت بأوصافه التقريبية" قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها بداخلها "مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها" ولاذ بالفرار.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة "عاطل -مقيم القليوبية، سبق اتهامه في 28 قضية".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع "عاطلان" وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي من متحصلات حوادث السرقة داخل مسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط "هاتفي محمول، شاشة-19 رأس ماشية" أقروا بشرائها من المبالغ المالية المتحصلة من وقائع السرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.