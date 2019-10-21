محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أحد الأشخاص لقيامه بتجميع أسطوانات البوتاجاز وإعادة تعبئتها لطرحها بالسوق السوداء. معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية أفادت قيام "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر" باستخدام منزله كمخزن لتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وإعادة طرحها وبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من السعر الرسمي والاستفادة بفارق السعر. عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور بالمخزن المشار إليه أمكن ضبطه أثناء قيامه بإعادة تعبئة أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم "تجاري 25 كجم" من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم "منزلي 12,50 كجم" دون تكملة كامل محتواها، وذلك لإعادة بيعها والذي يعد غشاً تجارياً. بتفتيش المخزن عُثر على "124 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم -17 لاكور-130 غطاء برشام المستخدم لأسطوانات الغاز". وبمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص حوّل منزله لمخزن أسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.