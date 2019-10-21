خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمرن:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1085 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و1108 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها، و10 آلاف و423 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.