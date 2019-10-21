من القطامية للعمرانية.. رحلة سقوط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم 100 كيلو جرام أسلاك كهربائية سرقوها من عقار تحت الإنشاء بالقاطمية. دورية أمنية بقيادة الرائد محمد نجيب والنقيب فوازي حسين معاوني مباحث العمرانية، تمكنت من ضبط أربعة من العناصر الإجرامية أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم (100 كيلو جرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية – 200 مفتاح كهربائي – مقص حدادي). أمام المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الأسلاك النحاسية، وسرقة المضبوطات من عقار تحت الإنشاء بمنطقة القطامية بالقاهرة، وكانوا في طريقهم لبيعها.

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