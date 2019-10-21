"الداخلية "لحاملي مسدسات وبنادق الصوت: توجهوا للأقسام لتوفيق أوضاعكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا تذكر فيه المواطنين، والتجار بضرورة الإسراع في التوجه لأقسام الشرطة كلٌ في نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم بشأن بنادق الصوت والمسدسات خلال الفترة التي منحها القانون والتي تنتهي في 14 يناير 2020.

وأضاف البيان، اليوم الاثنين، أنه يأتي ذلك في ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية رقم "1300" لسنة 2019 بشأن، إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 158، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث اشترط على من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط، أبرزها ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.

ويتم تقديم طلب التصريح لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء لمأمور القسم أو المركز، مرفق به عدة مستندات، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي السارية وصورتين شخصية وصحفية الحالة الجنائية وشهادتين باطنة ونظر.