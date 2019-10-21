"سياحة النواب" تهاجم وزارة التنمية المحلية بسبب رسوم الشواطئ: "جباية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، هجوما شديدا على وزارة التنمية المحلية، باجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور عمرو صدقي.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.

وقال عمرو صدقي، إن اللجنة خاطبت من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي لموافاة اللجنة بجميع الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يجرى اتباعها في هذا الملف إلا أنه لم ترد الوزارة بكلمة واحدة على اللجنة بل إن ممثلي الوزارة في الاجتماع ليس لديهم رد واضح على تساؤلات النواب في هذا الملف ما يؤكد استهانة الوزارة بمجلس النواب ونحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمر.

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وأضاف أنه كان من المفترض أن يشارك الوزير في الاجتماع ولكنه أرسل ممثلين للوزارة وللأسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرار ويضيع وقت وجهد النواب.

وقال صدقي: "يبدو أن الحكومة الحالية هي حكومة جباية وهي سمة مميزة لتلك الحكومة فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب.

وأضاف: "طالبنا بجميع المستندات والقرارات واللوائح ولكن ليس هناك مجيب".

وشن أعضاء اللجنة هجوما على الحكومة مؤكدين عدم وجود تنسيق بين الوزرات أو حتى داخل الوزارة الواحدة ولذلك تخرج القرارات مختلفة وبدون معايير أو ثوابت.​