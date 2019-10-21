غدا.. انطلاق فعاليات "منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ظهر غد الثلاثاء، المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر "أوطان بلا إرهاب .. نحو تعاون مشترك"، بحضور قيادات المؤسسة الأزهرية، والطوائف والكنائس المصرية، ومكتبة الأسكندرية، وبيت العائلة المصرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وحسب بيان، اليوم، يأتي المنتدى تفعيلاً لمبادرة "أوطان بلا إرهاب" التي أطلقتها المنظمة بفروعها الداخلية والخارجية، وتهدف إلى نشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام، والوقوف فى وجه الأفكار المتشددة والمتطرفة، لزيادة الوعي الفكري بقضية الإرهاب وخطورتها على الأوطان، وكونها سببًا في تشويه صورة الإسلام فى عيون العالم، ودعماً لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان, والتى تُعَد الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وكذلك في تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

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ويشارك في المنتجى، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور لؤي محمود مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الأسكندرية، والأب رفيق جريش رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد بالقاهرة، الأب مراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر، والدكتور جون نيكولا دوريل عميد معهد الآباء الدومنيكان بالقاهرة، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد العاطي المنسق العام لبيت العائلة المصرية، وممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والكنيسة الإنجيلية.

يأتي المنتدي في إطار حرص المنظمة على عقد اتفاقيات وخطة عمل مشتركة بين المؤسسات المختلفة دعماً لجهود الدولة الرامية لمكافحة الإرهاب، وتمهيداً لعقد مؤتمر عالمي يجمع بين كافة الطوائف والمؤسسات الدينية والمدنية.

ويعقد المنتدى في تمام الـ12 ظهر غد الأربعاء، بمقر المنظمة بفرع جامعة الأزهر، بمدينة نصر.