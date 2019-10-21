"فقدوا الأمل".. "صحة النواب" تناقش معاناة خريجي صيدلة 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن معاناة خريجي دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف، ما يسبب لهم أزمة كبيرة.

وقالت النائبة إلهام المنشاوي، في كلمتها خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إنه كان من المفترض إصدار التكليف في شهر إبريل أو مايو السابق، وقد تقدم الخريجون بأكثر من شكوى لوزارة الصحة ولكن دون جدوي.

وتابعت: "لابد من وقف الفوضى في ملف التكليف والتسبب يمعاناة الشباب الخريجين بكليات الصيدلة، والتكليف ملزم وفقا للقانون، والصيادلة دورهم لا يقل عن الأطباء، وعنصر رئيسي في المنظومة الصحية، وكان لهم دور كبير في تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها رئيس الجمهورية مثل 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى وبعض الأمراض الأخري، فلو شايفين أن العدد كبير عدل القانون، ونبحث عن حلول خارج الصندوق للاستفادة من جهود وطاقة الصيادلة، أما الدفعات التي تخضع لقانون التكليف فالقانون يلزم بتكليفهم، ولابد من سرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2018، لأن هؤلاء الخريجين يعانون أشد المعاناة".

وأضافت "المنشاوي"، أن دفعة 2019 التي تخرجت منذ 4 أشهر فقدت الأمل تماما، لأن الدفعة السابقة لها لم يتم إنهاء تكليفها حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن إحباط الخريجين والطلاب بكليات الصيدلة.