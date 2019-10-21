مصر | "80 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير سائق من أيدي مختطفيه بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "80 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير سائق من أيدي مختطفيه بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة الوايلي من المدعوة "هند.ع.م" 45 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها المدعو "مصطفى" 22 سنة، سائق، ومقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ 17 الجاري، وبالاتصال به هاتفيًا تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها باختطاف نجلها وطلب منها مبلغ مالي 80،000 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص علاقات وخلافات المجني عليه أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكاب الواقعه كل من "عاطف.س.أ" 38 سنة، صاحب مكتب للخدمات البترولية، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة بالإكراه "، و"وليد.س.أ" 28 سنة، طالب، و"شقيق الأول "، و"إسلام.م.ي" 19 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بسبب خلافات مالية بينهم.

وتم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المتصل والاتفاق معه على التقابل بأحد المقاهي بميدان عبده باشا دائرة القسم لتسليمه المبلغ المتفق عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المحدد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين الأول والثاني حال استقلالهما سيارة " ملك الأول ".

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وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها وأقرا بأنه نظرًا لكون المجني عليه مدين لهم بالمبلغ المشار إليه نظير قيامه باستئجار سيارات منهم لتشغيلها بالشركة عمله وامتناعه عن سداد المبلغ خططوا لاختطافه، وفي سبيل ذلك قاموا باقتياده من مكان تواجده بشاليه كائن بمنطقة بورتو السخنة، السويس باستخدام السيارة المضبوطة واحتجازه بمقر الشركة ملك الأول تمهيدًا لمساومة والدته المبلغة واسترداد المبلغ.

وتم بإرشادهم ضبط المتهم الثالث بمقر الشركة المشار إليه وبصحبته المجني عليه.

وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.