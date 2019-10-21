مصر | ضبط 8 خلال إعدادهم لمشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام.. والسبب "معاكسة فتاة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 خلال إعدادهم لمشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام.. والسبب "معاكسة فتاة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها حيازة مجموعة من الأشخاص لأسلحة نارية وبيضاء بشارع كمال حجاب من شارع الأربعين بدائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر فيما بينهم بسبب خلافات حول الجيرة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبط 8 أشخاص هم طرفي المشاجرة بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاءـ بقصد التجهيز لمشاجرة.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر بسبب قيام الثالث بمعاكسة نجلة المتهم الرابع.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

