مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بكرداسة دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بكرداسة دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع اصابات.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.