مصر | القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري في التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم التبين أثناء مرورها بمنطقة منزل طريق الكريمات بطريق الأوتوستراد دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "أحمد.ر.ص"، 41 سنة، مقاول، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها "ضرب"، والمطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام حبس جزئي " تبديد" بإجمالي حبس 6 سنوات و10 شهور، و"محمد.ا.ف" 33 سنة، سائق، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها "سرقة متنوعة "، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية"تبديد" والمقضي فيها بالحبس شهر، و"عامر.ش.ن" 45 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" المقضي فيها بالحبس 3 شهور، حال استقلالهم سيارة " قيادة وملك الأول ".

وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية: تمثال فرعوني متوسط الحجم " يشتبه في أثريته"، طبنجة صوت ماركة EKOIDICIE عيار 9 مم، مبلغ مالي 40000 جنيه، وعدد 3 هاتف محمول.