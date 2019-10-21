مصر | ضبط "ديلر" بحوزته 200 جرام حشيش بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" بحوزته 200 جرام حشيش بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأكدت التحريات قيام (عاطل - سبق اتهامه في قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من المدينة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.