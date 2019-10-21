مصر | ضبط 5 أشخاص لحيازتهم بنادق آلية بخصومة ثأرية في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص لحيازتهم بنادق آلية بخصومة ثأرية في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وقوات الأمن بتوجيه حملة أمنية استهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية المُقيم أفرادها بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 5 متهمين) وبحوزتهم (عدد 5 بنادق آلية - عدد 70 طلقة من ذات العيار ).
وكما أسفرت جهود الحملات الأمنية بدائرة مركزي شرطة (منفلوط، البدارى) عن ضبط (عدد 5 بنادق آلية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط الخارجين على القانون حائزي الأسلحة النارية غير المرخص.