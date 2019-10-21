مصر | ضبط 5 أشخاص لحيازتهم بنادق آلية بخصومة ثأرية في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص لحيازتهم بنادق آلية بخصومة ثأرية في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 5 بنادق آلية، و5 قطع أسلحة نارية أخرى، في حملة أمنية بأسيوط.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وقوات الأمن بتوجيه حملة أمنية استهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية المُقيم أفرادها بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 5 متهمين) وبحوزتهم (عدد 5 بنادق آلية - عدد 70 طلقة من ذات العيار ).

وكما أسفرت جهود الحملات الأمنية بدائرة مركزي شرطة (منفلوط، البدارى) عن ضبط (عدد 5 بنادق آلية).