مصر | تنفيذ 40293 حكما قضائيا وضبط 138 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 39 قطعة سلاح ناري، 138 قضية مخدرات، وتنفيذ 40293 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما) وذلك على النحو التالي:-

(10) بنادق آلية.(6) طبنجات.(23) فرد محلي.(184) طلقة مختلفة الأعيرة.(5) خزينة متنوعة.(213) قطعة سلاح أبيض.ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (40293) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(141) حكم جناية.

(11394) حكم حبس جزئي.

(1989) حكم حبس مستأنف.

(21243) حكم غرامة.

(5526) حكم مخالفة.

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في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (8) متهمين، ارتكبوا (9) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (138) قضية مخدرات بحوزة (147) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 9،120 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8،740 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 881 جراما ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 500 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 350 جراما ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 912 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 20 جراما).

عدد (4187) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (25) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (252) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26400) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (91) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

