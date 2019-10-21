مصر | في إطار "كلنا واحد".. أمن شمال سيناء ينظم زيارة لمدرسة النور للمكفوفين

نظمت مديرية أمن شمال سيناء، زيارة لمدرسة النور للمكفوفين، وذلك للاحتفال مع الطلاب بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وكان للزيارة أثر طيب في نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

وتأتي الزيارة في ضوء مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامنًا مع الاحتفال بــ"اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء"، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

وجاء ذلك أيضا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.