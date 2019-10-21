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مصر | "ضبط 5 قضايا تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر خاصة بالنت – قطع هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم متنوعة لأعمال التشطيب والدهانات ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،105،212 جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (29،600 ألف جنيه ).

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1398) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (192) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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