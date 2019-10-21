مصر | "ضبط 5 قضايا تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 5 قضايا تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر خاصة بالنت – قطع هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم متنوعة لأعمال التشطيب والدهانات ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،105،212 جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (29،600 ألف جنيه ).