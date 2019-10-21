مصر | "ضبط 5 قضايا تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 5 قضايا تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر خاصة بالنت – قطع هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم متنوعة لأعمال التشطيب والدهانات ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،105،212 جنيه).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (29،600 ألف جنيه ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1398) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (192) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.