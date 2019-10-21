مصر | ضبط متهم يعيد تعبئة أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهم يعيد تعبئة أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات البوتاجاز وإعادة تعبئتها لطرحها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) باستخدام منزله كمخزن لتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وإعادة طرحها وبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من السعر الرسمي والاستفادة بفارق السعر.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور بالمخزن المشار إليه أمكن ضبطه أثناء قيامه بإعادة تعبئة أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ( تجاري 25 كجم ) من عدد 1 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (منزلي 12،50 كجم) دون تكملة كامل محتواها، وذلك لإعادة بيعها والذى يعد غشًا تجاريًا.

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وبتفتيش المخزن عثر على (124 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم - عدد 17 لاكور - عدد 130 غطاء برشام المستخدم لإسطوانات الغاز).