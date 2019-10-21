مصر | بـ8 كيلو استروكس.. سقوط تاجري "كيف" حولا مسكنا لتصنيع المخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ8 كيلو استروكس.. سقوط تاجري "كيف" حولا مسكنا لتصنيع المخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 8 كيلو جرام - 500 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة في تصنيع مخدر الإستروكس - فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال تصنيع مخدر الإستروكس بقصد الاتجار، وحيازة السلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.