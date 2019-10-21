مصر | عاجل.. بلاغ يتهم حمو بيكا بالبلطجة والابتزاز والدعوى للتظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ يتهم حمو بيكا بالبلطجة والابتزاز والدعوى للتظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد نشره فيديو يتوعد فيه بالتهديد والوعيد باقتحام نقابه الموسيقين ودعوة المؤيدين له للنزول إلى الشارع للعمل تظاهرات لتأييد مطالبه.

وأضاف: "إنني كنت من أشد مؤيدي مطربي المهرجانات في سماع صوتهم من النقابة ولطالما خوضنا معارك ضد المسئولين بنقابة الموسيقيين ولكنها كانت معارك في إطار القانون ولكن ما فعله حمو بيكا هو دعوة صريحة للفوضى ومحاولة بسط سلطان القوة فوق سلطات الدولة، وإن سمحنا لكل صاحب حق أو موهوم بذلك من المطالبة بمثل تلك الطريقة لكان ذلك انتصارا للفوضى".

وأكد محفوظ أن فعل بيكا يمثل عدة جرائم منها ما نصت عليه المادة 7 من قانون التظاهر بحظر الدعوة إلى التظاهرات أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو أعمالهم وطبقا للمادة 18 من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٥ سنوات والغرامة وأيضا الماده ٣٧٥ عقوبات المعدلة بالقانون رقم 2011 والتي تعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة باستعراض القوة أو التلويح بها.

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وتابع: "ونجد في المادة 327 عقوبات أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن وكان هذا التهديد سيقع على أموال النقابة التي تعد بنص القانون أموالا عامة، وايضا جريمة سوء استخدام الانترنت".

واستطرد محفوظ، أن ما فعله حمو بيكا هو فعل واحد يمثل عدة جرائم يستحق فيها عقوبة الجريمة الأشد.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 41237 لسنة 2019 عرائض النائب العام بإصدار أمر بضبط المدعو حمو بيكا والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبه إليه وخاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وخشية استخدام تلك الدعوات للتظاهر من قبل قوي سياسية معادية للدولة المصرية أو تشجعيا للمطالب الفئوية التي قد تعصف بأمن البلاد.