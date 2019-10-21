مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 62 تاجر مخدرات وضبط 20 سلاحا ناريا بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 62 تاجر مخدرات وضبط 20 سلاحا ناريا بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 68 متهما – 62 اتجار- 5 تعاطي، عثر بحوزتهم على 2870 جرام حشيش – 581 قرصا مخدرا – 590 جرام استروكس – 387 جرام هيروين – 1000 جرام بانجو – 550 جرام فودو – 10 جرام مسحوق الآيس، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 20 متهما –19 دفاع – عثر بحوزتهم طبنجة عيار 6.5مم –3 بندقية آلية – 12 فرد خرطوش محلي الصنع – 4 بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 53 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

