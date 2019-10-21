أخبار مصر | وزير النقل يحسم الجدل بشأن "زيادة أسعار تذاكر القطارات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يحسم الجدل بشأن "زيادة أسعار تذاكر القطارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير النقل، كامل الوزير، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، أن عملية الزيادة لن تتم إلا عقب تحسين الخدمة، وستكون بالتنسيق مع لجنة النقل، قائلا: "هنيجى نسألكم هل كده نزود السعر ولا لأ؟، حتى وإن كانت الزيادة فقط لتغطية 50% من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".