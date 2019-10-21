أخبار مصر | وزير النقل يحسم الجدل بشأن "زيادة أسعار تذاكر القطارات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يحسم الجدل بشأن "زيادة أسعار تذاكر القطارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، أن عملية الزيادة لن تتم إلا عقب تحسين الخدمة، وستكون بالتنسيق مع لجنة النقل، قائلا: "هنيجى نسألكم هل كده نزود السعر ولا لأ؟، حتى وإن كانت الزيادة فقط لتغطية 50% من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
وعن الطرق بين المحافظات وداخل المحافظات، قال الوزير: تحتاج 257 مليار جنيه، خاصة وأن الطرق داخل المحافظات تحتاج اعتمادات مالية 120 مليار، والطرق بين المحافظات تحتاج 137 مليار.
وأشار الوزير فى كلمته خلال فى حديثه للنواب: "كلكم مصريين وعارفين إن الدولة ما تقدرش توفر الرقم دا فى سنة واحدة"، لافتًا إلى أن الوزارة أسست 14 كوبرى على النيل فى سنتين فقط، متابعا:"منذ بدء الخليقة، اتعمل 26 وكوبرى معدنى على نهر النيل".
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.
وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.
وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.