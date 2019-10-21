أخبار مصر | "عربية البرلمان" تطالب بعدم استمرار التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لليمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان" تطالب بعدم استمرار التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان وحضور ضياء حماد وزير مفوض مدير شئون التعاون الخليجى، أن الأزمة اليمنية امتدت تداعياتها لتُضاعف من التحديات الجسيمة التى تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق.

طالبت اللجنة بعدم استمرار التدخل الإيراني في الشئون الداخلية اليمنية مع وجوب رفع يدها وترك الامر للشعب اليمنى والقوى الشرعية والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع، وثمنت اللجنة جهود المبعوث الأممى فى اليمن، داعيه إلى ضرورة تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية، لدرء الأخطار المتصاعدة التي باتت تواجه الجميع، ولتغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني الشقيق.



كما أكدت على أن الحل فى اليمن لن يكون إلا سياسيًا على طاولة المفاوضات، وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية المصرية في محاولاتها الدؤوبة بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات عبر استقبال كبار مشايخ القبائل اليمنية لتقريب وجهات النظر بين الأخوة اليمنين.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.