أخبار مصر | فاروق الباز و شريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض "مصرية" بالجزيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق الباز و شريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض "مصرية" بالجزيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح العالم المصري الدكتور فاروق الباز، والدكتور شريف والى، محافظ المنطقة الروتارية 2451 والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، معرض "مصرية" وذلك في إطار مبادرة روتاري مصر لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين روتاري مصر ونادي الجزيرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف والي، محافظ روتاري مصر على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق وتسهيل التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة والفئات المستهدفة من العملاء، كما أشار إلى أن معرض نادي الجزيرة المقرر إفتتاحه السبت بمشاركة العالم الكبير الدكتور فاروق الباز سوف يشهد مشاركة أكثر من 120 عارض وعارضة للمنتجات الصغيرة.

وأضاف "والي" أن روتاري مصر يحتفل هذا العام بمرور 90 عامًا على تأسيسه والبدء في إطلاق مشروعاته ومبادراته الاجتماعية الرامية لخدمة المجتمع المصري وتحقيق التكافل والتوعية، كما لفت إلى أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحابها يأتي في سياق أهداف الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يتوافق مع الرؤية العامة والعلمية لدعم الإقتصاد الوطني من خلال دعم الأفراد وإتاحة الفرص الكاملة لأصحاب المبادرات في مختلف المجالات لا سيما أصحاب المبادرات الناشئة والصغيرة.

وتابع "محافظ روتاري مصر" إن الأندية الروتارية وأعضائها في مختلف المحافظات المصرية يعملون على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في سياق مجموعة المبادئ والأهداف التي يتبناها روتاري مصر والتي تتوافق مع الخطة العامة للدولة المصرية في تحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة، حيث يسعى كافة أعضاء روتاري على تنظيم العديد من المشروعات والأنشطة ذات الأثر الاجتماعي دعمًا لكافة الفئات، خاصة المرأة والشباب باعتبارهم قوة المجتمعات وعصب اقتصادها الوطني.