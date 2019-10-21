أخبار مصر | "تراثك هو عنوانك".. نشاط مدرسي بالمتحف الآتوني في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تراثك هو عنوانك".. نشاط مدرسي بالمتحف الآتوني في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المتحف الآتوني في محافظة المنيا، بتفعيل برنامج تربوي جديد تحت عنوان "تراثك هو عنوانك" وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة القطاع للعمل على تنمية الأفكار وزيادة التواصل والمشاركة بين المتحف والجمهور، ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩.

وأوضح أن البرنامج يتضمن تنظيم مجموعة من الورش الفنية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم الفنية، كما يتضمن مجموعة من المحاضرات منها تهدف إلى زيادة الوعي الأثري للطلاب وتعريفهم بمفهوم التراث وأنواعه وأهميته، ومحاضرات آخرى لتعليم الطلاب سلوكيات وآداب التعامل مع الأثر، وكيفية التصرف الأمثل في إدارة الأزمات وما بعدها.

وأشار عثمان إلى أنه على هامش البرنامج سوف يتم عمل جولات أثرية وزيارات ميدانية لبعض المواقع والمتاحف.

والمتحف الآتوني جاءت فكرة إنشائه من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة ألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة " أخت آتون " تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت؛ ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد.

وأعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني بدأت عام 2003، بمساحة إجمالية تبلغ 25 فدان بطول 600م على كورنيش النيل، حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل.

واستمع عثمان لحجم ما تم تنفيذة من أعمال في المتحف وأشاد بالمجهودات التي تمت في سبيل الانتهاء منه، ووجه بتذليل كافة العقبات من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال الداخلية بالمتحف.

كما استمع عثمان لشرح مفصل من السيد الدكتور مدير عام المتحف عن سيناريو العرض المتحفي المقترح وأقسام وإدارات المتحف والخطة المستقبلية المقترحة من إدارة المتحف لبناء فريق عمل متميز وضم كوادر متميزة للعمل به من القطاعات المختلفة.

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وأشاد بما قام به المتحف من أنشطة وفاعليات خلال الفترة السابقة وأوصى باستكمال تلك الفاعليات من أجل التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المحيط وبناء شراكة حقيقية معها.

وأشار للمجهودات المبذولة من لجان اختيار القطع الأثرية لتعزيز سيناريو العرض المتحفي للمتحف الآتوني.

ومن ناحيته قام المهندس ممثل المكتب الاستشاري للمشروع بشرح مفصل عن النواحي الانشائية للمتحف والموقف الانشائي الحالي له وذلك بحضور مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

والمرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية وتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.

والمرحلة الثانية من المشروع شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، واستعرض أهمها أمام رئيس الوزراء.

وهذه المرحلة ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.

والعمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار في تصريحات سابقة له أكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التطوير لافتًا إلى التعاون مع الجانب الألماني، حيث وافق البوندتساج الألماني على منح مصر 2 مليون يورو، لاستكمال أعمال التطوير، كما وعد الجانب الألماني بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى لهذا الغرض، وفي هذه الحالة فإن 10 ملايين يورو قد تمكن الوزارة من انهاء كافة أعمال التطوير للمتحف.