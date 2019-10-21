أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق فعاليات ورش هواة المسرح بالجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق فعاليات ورش هواة المسرح بالجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية فعاليات مشروع الورش الفنية لهواة المسرح لشباب الجامعات وشباب مصر من مختلف المحافظات بمركز شباب الجزيرة خلال الفترة من 20 إلى 24 من أكتوبر الجاري.

وتهدف تلك الورش إلى البحث والتنقيب عن المواهب الفنية الدفينة داخل شبابنا، وتنمية الوعي اﻹبداعي والفني لديهم، بالإضافة إلى الكشف عن فناني مصر من الشباب، وتوظيف طاقاتهم ومواهبهم فى أعمال مسرحية هادفة، إلى جانب إعطاؤهم الجانب الفني والتدريبي على أيدي متخصصين فى الفن والمسرح والآداء الحركي.

بدأت الفعاليات للورش بجانب مهاري حركى تدرب فيه الشباب على بعض الحركات والتى تؤهلهم للوقوف على المسرح بسهولة ويسر، بالإضافة الى القيام ببعض التمارين الرياضية والتى تسهم بشكل كبير فى تحسين الوقفة والحركة وعضلات الجسم كافة.

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ويحاضر بورش هواة المسرح كوكبة من الفنانين والمتخصصيين فى المسرح والآداء المسرحي والآداء الحركي والكتابة الفنية للعمل مثل "وفاء الحكيم، فاطمة محمد على، باسم صادق، خالد الحكيم".

وتضمنت فعاليات اليوم ورش فنية عن حالة الشخصية للممثل، وما الذى يجعل الممثل يعيد تقديم عمل آخر قد قدمه قبل ذلك، وكيفية أن يملك الممثل التأثير على خشبة المسرح من خلال الجمل المؤثرة التي تظل بالأذهان.

كما تطرقت الورش للصدق الفني للمثل، وعلاقة النص بالعرض من خلال استعراض نقدي وتحليلي لبعض الأعمال، وكيفية ربط الإطار بكل مشاهد العرض، كما تم التحدث عن الإطار المادي للعمل المسرحى من ملابس، ديكور، الاكسسوار، الإضاءة، الموسيقى والمؤثرات.

