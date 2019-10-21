أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق قوافلا طبية بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق قوافلا طبية بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة حملة القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا المنفذة علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع الجامعات المصرية خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مايو 2020.

وانطلقت أولى الفعاليات من محافظة المنوفية، وبالتحديد من قرية سرسموس مركز الشهداء يوم السبت الماضي الموافق 19 أكتوبر الجاري وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية، وتضمنت القافلة التخصصات الآتية باطنة، أنف وأذن وحنجرة، عظام، أطفال، جلدية، نساء وتوليد، مسالك بولية، طب الأسرة،

وتم توفير العديد من الأطباء والتمريض وقاموا بالكشف الطبي علي المرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، بلغ بلغ إجمالي الحالات 400 مريض وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة.

Advertisements

ويهدف مشروع القوافل الطبية إلى الإرتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، علاوة على إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي.

وتنطلق القافلة الثانية بنفس المحافظة من قرية كمشيش مركز تلا يوم الخميس المقبل الموافق 24 من أكتوبر وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية.

ومن المقرر، أن يستفيد من المشروع 15000 فرد علي مستوى المحافظات بواقع 30 قافلة كمرحلة أولى.