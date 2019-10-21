شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الثلاثاء.. والقاهرة 29 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «22- 29»، إسكندرية «21- 27»، قنا «21- 34»، الأقصر «21 – 35»، أسوان «23 – 36».