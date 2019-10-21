«الداخلية» لحائزي الأسلحة: «أسرعوا بتوفيق أوضاعكم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالبت وزارة الداخلية، حائزي الأسلحة المرخصة، والتجار، بسرعة التوجه إلى أقسام الشرطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم. وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: «في ضوء صدور القانون رقم 5 لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الداخلية المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة كلٌ في نطاق إختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي منحها القانون والتى تنتهى في 14 يناير 2020».

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