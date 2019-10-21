شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه والصرف الصحي»: رفع درجات الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، تحسباً لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

أضاف «رسلان»، في بيان صحفي، أنه «انطلقت منذ صباح اليوم معدات تابعة لشركات القاهرة للصرف والقاهرة لمياه الشرب والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية».

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وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الشركة تواصل استعدادها لاستقبال موسم الشتاء، حيث أجرت تجربة محاكاة لاختبار جاهزية شنايش الأمطار بعد تطهيرها وكفاءة طلمبات رفع المياه في حالة تجمع المياه.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بنشر المعدات والسيارات وفقا لخطة الطوارئ، ووجه برفع درجات الاستعداد القصوى.

جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.