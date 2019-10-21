شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تطبيق رسوم جديدة على المواطنين نظير انتقالهم عبر معديات قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صباح الاثنين، إنه رداً على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الإجتماعي بشأن تطبيق رسوم جديدة على مواطني مدن القناة نظير انتقالهم عبر مرفق المعديات التابع للهيئة من شرق القناة إلى غربها والعكس، فإن هيئة قناة السويس توجه عناية المواطنين بتحري الدقة فيما تردد بهذا الشأن، وتنوه بأن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها الأجرة والملاكي والتي تحمل لوحات معدنية لذات المحافظة التي تعبر منها إلى الضفة الأخرى مُعفاة تماماً من الرسوم وتعبر مجاناً.

وأضاف «ربيع» أن قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم تتسع لتشمل سيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى ويوجه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، وتسعى الهيئة للتخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة بعمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة قناة السويس للاستثمار إصدارها نظير مبالغ رمزية.

ويهيب رئيس هيئة قناة السويس، باالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة مجهولة المصدر وتحري الدقة فيما يتم تداوله من بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تنال من سمعة الهيئة وتسعى للتأثيرعلى مكانتها الرائدة داخلياً وخارجياً، مشددا على أن استقاء الأخبار والمعلومات الصحيحة يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg.