شكرا لقرائتكم خبر عن أول فبراير نظر دعوي عدم الاعتداد بـ«الطلاق الشفوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص على عدم شرعية الطلاق للمتزوجين إلا بتوثيقه رسميًا، وذلك لجلسة أول فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. جاء في الدعوى أن الكثير من عامة الناس لا يعترف بالطلاق الشفوي للمتزوجين وتستكمل الحياة الزوجية على نحو طبيعي وكأن شيئا لم يكن علي الرغم من اعتياد بعض الأزواج التلفظ بألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.

وأضافت الدعوي أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، وذلك كضمانة لعدم تفكك الأسر في لحظات الغضب والاندفاع وحفاظا على تماسك الأسر.