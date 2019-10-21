شكرا لقرائتكم خبر عن ٣١ أكتوبر نهاية المهلة المحددة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن ٣١ أكتوبر الجاري هو آخر موعد للاستفادة من المهلة التي تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين في المواعيد القانونية ولم يستكملوا باقي الإجراءات. وطالبت اللجنة كل من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المهلة الإسراع باستكمال إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة حفاظا على مصالحهم.

وشددت اللجنة على أن كل مكاتب التقنين بالمحافظات صدرت لها تعليمات بذلك، وتستقبل الراغبين في استكمال إجراءات التقنين على مدار اليوم، تحت إشراف ومتابعة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وقالت اللجنة إن قرار منح مهلة استكمال إجراءات التقنين هدفه الحرص على مصالح المواطنين والتيسير عليهم، وهو ما يتطلب أن يكون مقدم طلب التقنين نفسه حريصا على ذلك. وأكدت اللجنة أنه مع نهاية المهلة ستبدأ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وستتضمن هذه الموجة الحالات التي لم تستكمل الإجراءات الخاصة بالتقنين.