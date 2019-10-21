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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تسليم 264 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» بمدينة العبور 3 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة العبور، سيبدأ، الأحد، 3 نوفمبر، في تسليم 264 وحدة سكنية (11 عمارة)، بمشروع «JANNA»، موضحًا أن هذا هو أول تسليم للوحدات السكنية بالمشروع للفائزين بها.
وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 11 يومًا، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 3/11/2019، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 4/11/2019، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 5/11/2019، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 6/11/2019، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 7/11/2019، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 10/11/2019، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 11/11/2019، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 12/11/2019، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 13/11/2019، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 14/11/2019، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 17/11/2019.
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