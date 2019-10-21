شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 مقاهى خلال حملة لرفع الإشغالات بحى السيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية لحى السيدة بقيادة الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحى، بالتعاون مع شرطة المرافق ، حملة مكبرة على المقاهى وتم رفع كافة الاشغالات وتم وضع كافة المضبوطات بمخازن الحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وأكد رئيس حى السيدة زينب، أنه تم غلق وتشميع عدة مقاهى بنطاق الحى ورفع جميع إشغالات المقاهى من الرصيف للتأكيد على أن الرصيف من حق المشاه وأنه لا سماح لأى مخالفات وشملت الحملة عدة مقاهى وتم غلق وتشميع أكثر من 7 مقاهى خلال الحملة.

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وأضاف الدكتور مهران عبد اللطيف، أن الحى تمكن فى الفترة الأخيرة من تطوير عدة شوارع، بالإضافة إلى تطوير ميادين السيدة زينب وزين العابدين ونقل محطة مناولة بجوار مسجد السيدة زينب.