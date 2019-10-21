شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء قبة الهواء بشبرا تختتم مؤتمرها الترفيهى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا، المؤتمر الترفيهىى التكوينى السنوى لاجتماع فرح وعطاء لكبار السن، تحت رعاية الأب يوسف أسعد راعى الكنيسة والمرشد الروحى للاجتماع.

أقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الثامن عشر من شهر أكتوبر الحالى وانتهت أمس وشارك فيها 28 فردا من فئة كبار السن، فى بيت القديس مارجرجس بكسفريت - فايد.

شهد المؤتمر عدة فقرات مثل: محاضرات ولقاءات عن القديسين الكاثوليك ومنهم الأم تريزا، ولقاء عن الروح القدس، ومواهب الروح القدس، وثمار الروح القدس، وضمن المؤتمر أيضًا بعض الفقرات الترفيهية بالإضافة إلى فكرة برنامج العباقرة، واختتم المؤتمر بفقرة خاصة لحفلة السمر.

وجدير بالذكر أن اجتماع فرح وعطاء يقيم مؤتمره الترفيهى التكوينى السنوى فى شهر أكتوبر من كل عام، علما بأن إجمالى عدد الأعضاء يبلغ ستين عضواً.