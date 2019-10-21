شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الجوية تقدم خدماتها للطيران الكورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بزيادة قاعدة العملاء من شركات طيران محلية وعربية وأجنبية.

يأتى ذلك، من خلال انتهاج الشركة خطة تسويقية متكاملة تعمد إلى تغطية معظم المطارات المصرية التى تمتلك فروع ووحدات تموين لمصر للطيران للخدمات الجوية فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة جميعها حاصلة علي شهادات الجودة والإيزاجو، واستيفائها كافة المراجعات والمعايير المنصوص عليها فى منظمات الطيران العالمية، مما أعطى الخدمات الجوية ميزات جذب إضافية للجودة فى المنتجات، وسرعة تنفيذ الخدمة، مما ساعد مصر للطيران للخدمات الجوية على النجاح في تموين كافة رحلات الطيران الكورى فى مصر، والتى انطلقت من مطار القاهرة هذا الأسبوع.

وأضاف عبد الحفيظ في بيان للشركة، أن سياسة الشركة تعتمد علي التوسع في إنشاء وحدات تموين جديدة وفق الخطط الاستثمارية الكبيرة لتمارس نشاط الخدمة الجوية بشكل أفضل في مطارات برج العرب وبعض المقاصد السياحية الاخري ذات الجذب العالي في الموسم الحالي والمواسم القادمة مثل مرسي علم والاقصر وأسوان، مما يؤكد حرص إدارة الشركة علي الحفاظ علي ريادتها واستدامة تطوير الأعمال بما يتفق وزيادة حجم الطلب في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وانتعاش الحركة السياحية الوافدة من مختلف دول العالم خاصة أواسط آسيا وشرق أوربا.

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