فيديو.. زحام مرورى بشارع البطل أحمد عبد العزيز بسبب زيادة الأحمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية عالية، تسببت فى إحداث حالة من الشلل المرورى، بشارع البطل أحمد عبد العزيز فى الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إلى منطقة الدقى، والذى تبين أن أحد أسبابه التكدس المروري لمن يسلك كوبرى أكتوبر الذى يشهد زحاما مروريا، بسبب زيادة الأحمال. وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

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