شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يطالب برفع السرية عن الحسابات المصرفية لأى وزير ومسؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الرئيس اللبنانى أكد على أنه يجب البدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية لكل من يتولى مسؤولية وزارية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الآن فى القصر الرئاسى.

وانطلقت، فعاليات جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، فى قصر بعبدا، للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فورى فى ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى يشهدها لبنان، وذلك بعد أن عقد الرئيس اللبنانى ميشال عون جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريرى، قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، فيما كثفت القوى الأمنية من تواجدها فى محيط القصر الرئاسى.

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