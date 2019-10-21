شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 26 «مسجل خطر» و3 عصابات لترويج المخدرات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية أمن القليوبية، الإثنين، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية في مدن الخصوص وكفر شكر وشبرا الخيمة أسفرت الحملة عن ضبط 26 مسجل خطر بينهم 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية دون ترخيص وذخيرة، و17 عاطلا يقومون بترويج المخدرات، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج المخدرات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت تعليمات اللواء طارق عجيزي، مدير الأمن، إلى اللواء هشام سليم، مدير المباحث، تقضى بشن حملات أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية بالقليوبية فقامت حملة استهدفت مدن الخصوص وكفر شكر وشبرا الخيمة، وأسفرت عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية، كما تم ضبط 17 مسجل خطر بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات بقصد الترويج.

وفى مدينة الخصوص، تم القبض على عاطلين وبحوزتهما سلاح ناري بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام و100 جرام «هيروين» ومبلغ مالي 700 جنيه بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما.

وتمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث كفر شكر، من القبض على شخصين بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما و100 قرص مخدر ومبلغ مالي بقصد الاتجار. وفى مدينة شبرا الخيمة، تمكن العقيد أحمد الخولي مفتش المباحث من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 200 جرام «إستروكس» و200 جرام حشيش ومبلغ مالي. تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.