شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توافق على رد الجنسية المصرية لـ13 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالموافقة على رد الجنسية المصرية لكل من 13 شخصًا.

وللاطلاع على نص القرار: الوقائع المصرية 21-10-2019

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