شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية، الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

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وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم باستاد أسوان، كل من د. أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، ود. عمرو حداد مساعد، وزير الشباب والرياضة، نائبا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نائبا عن المحافظ اللواء أحمد إبراهيم، و10 من رؤساء جامعات مصرية والقنصل العام لدولة نيجيريا وأكثر من 10 آلاف من طلاب وطالبات الجامعة وأهالي أسوان.

وأكد «عبد الغفار» أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي ويتزامن أيضا مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع سيلتقى الطلاب المصريين الأفارقة في منافسات قوية، تساهم في مد جسور الحوار الفكري والتعليمي.

ومن جانبه، أكد أحمد غلاب أن أسوان تفتح ذراعيها لأشقائها من الطلاب الأفارقة في مجالات التعليم والشراكات البحثية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين مصر وأشقائها في القارة السمراء، وذلك من خلال أسوان التي تعد البوابة الجنوبية لمصر، مؤكدا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع القارة السمراء.