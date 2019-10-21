شكرا لقرائتكم خبر عن اختلسوا مبالغ مالية وأحرقوا جهة عملهم.. تفاصيل إحالة موظفين بـ«منفلوط» للمحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية 2 من العاملين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامهما باختلاس مبلغ مائة وستين ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة ستراً لواقعة الاختلاس.

كانت نيابة منفلوط الإدارية قد تلقت بلاغا من مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة، حيث باشر تحقيقاتها أحمد عمر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد حمدي، مدير النيابة.

وتبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠١٨ أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عجز مالي يقارب مبلغ مائة وستين ألف جنيه، لم يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة بالإدارة، كما أن هناك ١١ دفتر توريد لم يتم العثور عليها بعد تحصيل قيمتها من المواطنين بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ ما يقارب من مائة وستين ألف جنيه، وعقب ذلك أشعل النيران عمداً بمركز المعلومات بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة ستراً لجريمته، مما أدى إلى وقوع تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية قدرت قيمتها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه.

كما تبين من التحقيقات إهمال المتهم الثاني في المحافظة على عهدته المسلمة إليه، مما أدى إلى فقدها.

وقد ورد للنيابة كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية متضمناً تحريات البحث الجنائي التي انتهت لكون الحريق نشب عمداً نتيجة مصدر حراري سريع، كما أكدت التحريات بأن الغرض من نشوب هذا الحريق إخفاء الأدلة التي تثبت قيام المتهم الأول باختلاس المبالغ سالفة الذكر.

وفور اكتشاف الواقعة تم توريد جميع المبالغ بما فيها فوائد التأخير وقيمة التلفيات الناتجة عن نشوب الحريق بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى.

وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.