شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينهار سد النهضة بسبب غياب الاشتراطات الجيولوجية؟ رد قاطع من العالم فاروق الباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر العالم المصري فاروق الباز أن ما يتم ترديده بشأن احتمالات انهيار سد النهضة الإثيوبي، بسبب بنائه على أرض غير صلبة، وكونه غير مستوفي للاشتراطات الجيولوجية «كلام تهويش غير حقيقي».

وأضاف «الباز»، في حوار مع برنامج الحكاية، على قناة إم بي سي مصر، أن «بناء سد النهضة مدروس دراسة حقيقية، ومعمول حساب كل هذه الأمور عند البناء»، مرجعاً السبب إلى أن «الناس اللي بتديلهم فلوس علشان يبنوا السد مش هُبل».

ورأى «الباز» أن مصر هي المسؤولة عن هذه الأزمة منذ أكثر من 30 عاماً، وفسر وجهة نظره: «كان المفروض مصر اللي تبني السد ده من 30 أو 40 أو 50 سنة، لما عرفنا إن إثيوبيا عايزة تبني سد، كان المفروض أروح أقولها أنا أخوك الكبير وعامل أكبر سد في العالم، وعندي مهندسين مصريين، وعندي علاقات في أوروبا هأجيب ليك تمويل، وهأبنيه زى ما إنت عايز بس من غير ما يأثر عليا».