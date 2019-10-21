شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندريه لتوزيع الكهرباء: انخفاض الفقد بالشبكة بنسبة 3% عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إنجازات الشركة خلال للعام المالى 2018/2019، التى تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح فودة فى بيان له اليوم، أنه تم إنهاء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بنسبة 100% حيث تم تنفيذ عدد محولات 66 ومد كابلات جهد متوسط بطول 65,5 كيلو متر وإنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول 4,2 كيلومتر ومد كابلات جهد منخفض بطول 38,31 كيلومتر وإنشاء خطوط هوائية جهد منخفض بطول 96,5 كيلومتر.

وأضاف فودة أن الشركة نجحت فى تحقيق أعلى معدلات الترشيد فى الطاقة حيث إنخفض الحمل الأقصى للشركة إلى 1606,5 ميجاوات مقابل 1660,2 ميجاوات فى العام السابق بمعدل انخفاض 3,2%.

كما تم العمل على تحسين الجهد بالشبكة حيث تم انشاء عدد 13 مغذي جديد وعمل احلال وتدوير لعدد 134 محول وتركيب مكثفات بقدرة 14,59 ميجافار ليبلغ معامل القدرة (0,95) متقدماً بذلك على كل شركات التوزيع .

وأضاف أنه تم العمل فى عدة محاور لخفض الفقد الفنى وغير فنى حيث قامت الشركة بإنشاء عدد (24) مغذى جديد وتغيير مقاطع موصلات الجهد المنخفض المتهالكة بطول 56 كيلومتر وضبط إتزان عدد 7000 محول واستخدام الكاميرا الحرارية فى التصوير الحرارى لدقة أعمال الصيانة وبالتالي خفض الفقد الفنى ، مما كان له الأثر لإنخفاض الفقد الى نسبة 15,832% مقابل نسبة 18,522 عام 2016/2017.

و قامت الشركة بتفعيل دور الضبطية القضائية مما ساعد على خفض الفقد الغير فنى حيث تم ضبط عدد 9252 حالة مخالفة وتم تحصيل عدد 8741 حالة بنسبة تحصيل تصل إلى حوالى 94,47% وبقيمة تبلغ حوالى 61 مليون جنيه ،

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كما تم التوسع فى تركيب العدادات المسبقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة حيث تم تركيب 2117 عداد مسبق دفع بدور العبادة وعدد 67 ألف عداد مسبق دفع جديد لباقى المشتركين خلال هذا العام .

وتم التوسع فى تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال حيث تم تأمين البنية التحتية المعلوماتية بالأمن السيبرانى وتطبيق نظام البوابات الاليكترونية وربط جميع الفروع الفنية والتجارية بخطوط اتصال بها خدمة VPN .

وأوضح فودة أن الشركة تسعى الى التوسع فى التحكم فى الشبكة الكهربية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين حيث تم البدء فى مشروع مركز تحكم شرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه ، وبدء اجراءات مشروع تحكم غرب بتكلفة قدرها مليار جنيه ، وجارى المضى قدماً فى مشروع للعدادات الذكية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه بهدف تحسين الخدمة للمشتركين حيث تم تنفيذ عدد 11200 عداد ذكى فى العام الحالى.

وحرصا من الشركة على تقديم أفضل خدمة لجميع المشتركين فقد تم توفير خدمة سداد الفواتير من أى فرع من فروع الشركة وليس بالضرورة الفرع التابع له المشترك والسداد من منافذ الدفع الإلكترونى وموقع الشركة الإليكتروني وفيزا البنك الاهلى ،

كما قامت الشركة بتطوير مراكز خدمة (البلدة -سموحة – الابراهيمية ) وتطوير خدمة الاستدعاء الآلى للعمل على راحة المشتركين .

وتحرص الشركة على سرعة فحص وحل شكاوى المواطنين من خلال توفير خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإنترنت والإيميل وبوابات الشكاوى الحكومية والواتس آب بالشركة لتحقيق أعلى معدلات للأداء .