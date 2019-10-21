شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تمنح ضعف الأميال لعملائها من أعضاء برنامج المسافر الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مصر للطيران عن منح عملائها من أعضاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus ضعف الأميال المستحقة ابتداء من 29 نوفمبر و لمدة شهر علي رحلات مصر للطيران ما بين القاهرة وهانجتشو.

ويقدم برنامج المسافر الدائم لأعضائه العديد من المميزات مثل الحصول على تذاكر مقابل أميال السفر والدخول إلى استراحات تحالف ستار حول العالم.

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يأتى هذا العرض تزامنًا مع إعلان مصر للطيران عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجشتو بالصين وتشغيل رحلتين أسبوعيًا، اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل، كما أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية عن إطلاق تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض التخفيض لشراء التذاكر حتي 5 نوفمبر وللسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر.