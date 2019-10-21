شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ 13 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 13 شخصًا، المدرج أسمائهم في البيان التالى، أولهم "أشرف محمد حامد وآخرهم أمل ماجد صلاح الدين". كما نشرت الجريدة قرار بالإذن لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر في شأن الجنسية المصرية.







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