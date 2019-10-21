اجتماع مشترك بين المجلس العالمى للمياه والمركز القومى لبحوث المياه بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه وعضو مجلس محافظى المجلس العالمى للمياه، مع لوى فوشان رئيس المجلس العالمى للمياه بحضور الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه بصفته رئيسا فخريا للمجلس العالمي للمياه و مديرى المعاهد البحثية التابعة لوزارة الرى بصفتهم ممثلى مؤسساتهم في عضوية المجلس العالمى للمياه، على هامش اسبوع القاهرة للمياه الذى انطلقت فعالياته أمس.

وتطرق الاجتماع لأهم القضايا المائية علي الصعيد الدولي وتأثير التركيبة السكانية علي الأمن المائي وأثر التغيرات المناخية فى محدودية مصادر المياه، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الدبلوماسية المائية فى إدارة مصادر المياه العابرة للحدود، كما تم تناول تفاصيل المنتدى العالمى للمياه التاسع المقرر عقدة فى دكار بالسنغال 2021.

وقال رئيس المجلس العالمى للمياه إن المجلس على استعداد للتدخل لإيجاد حوار مع دول حوض النيل يسمح بالحصول على حصة عادلة من مياه النيل تجنبا للدخول فى أية صراعات.

وأوضح فاشون فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثانى للمياه إن المجلس العالمى للمياه وتدخل لحل النزاع بين سوريا وتركيا والعراق والحصول على حصص عادلة من مياه نهر الفرات، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك حلول قائمة علي الشراكة و ان كل شيء في المياه له بعد سياسى.

وشدد رئيس المجلس العالمي للمياه على ضرورة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة لتحلية مياه البحر كمحطة العريش بمحافظة شمال سيناء وإعادة استخدام مياه الصرف كمحطة الجبل الأصفر، التى تعد مصدرا بديلا للزراعة و خطوة للاستخدام المنزلى.

وأضاف فاشون أن المجلس على استعداد تام لتقوية وتعزيز التجارب الناجحة فى استخدام الموارد المتجددة و التعاون مع الحكومة المصرية والخبراء حتى يتم مواجهة إهدار المياه وهو هدف القيادة السياسية في مصر تلك الفترة.



اجتماع مشترك بين المجلس العالمى للمياه والمركز القومى لبحوث المياه فى القاهرة (1)



اجتماع مشترك بين المجلس العالمى للمياه والمركز القومى لبحوث المياه فى القاهرة (2)

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اجتماع مشترك بين المجلس العالمى للمياه والمركز القومى لبحوث المياه فى القاهرة (3)



اجتماع مشترك بين المجلس العالمى للمياه والمركز القومى لبحوث المياه فى القاهرة (4)



اجتماع مشترك بين المجلس العالمى للمياه والمركز القومى لبحوث المياه فى القاهرة (5)