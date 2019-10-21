صندوق تحيا مصر ينظم احتفالية كبرى السبت المقبل لإطلاق حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر احتفالية كبرى يوم السبت الموافق 26 أكتوبر بفندق الماسة مدينة نصر قاعة أندلوسيت، وذلك لإطلاق حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية، وذلك بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر وعدد من رؤساء مجلس إدارات البنوك ورجال الأعمال والفنانين والشخصيات العامة.

يصاحب الاحتفالية تسليم عدد 100 عروس لتجهيزات العرس مقدمة من صندوق تحيا مصر، وتستهدف حملة تجهيز العرائس فى مرحلتها الأولى تجهيز 500 عروس على أن يتم زيادة عدد العرائس فى المراحل المقبلة من الحملة.

وتعتبر حملة تجهيز العرائس أحد مشروعات مبادرة دكان الفرحة التى أطلقها الصندوق أبريل الماضى، لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والتى تتضمن أيضا تنظيم معارض بالجامعات المصرية لتوزيع الملابس الجديدة على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم دراسات حالة، حيث نظم الصندوق عدد 6 معارض بجامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى، فضلا عن 3 معارض للأسر الأولى بالرعاية فى الواحات البحرية والجيزة والقاهرة من خلال منظمات المجتمع المدنى، للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وأبناء السجينات ودور الأيتام، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسى الجديد، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوى فى تنظيم المعرض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة. ولفت إلى أن المبادرة نجحت فى توزيع 70 ألف قطعة ملابس لنحو 35 ألف مستفيد منذ إطلاقها.