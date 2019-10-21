شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إزالة 115 مكمورة فحم مخالفة بمحافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالدقهلية حملة مكبرة لإزالة 115 مكمورة فحم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الجهات المعنية والتى لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية والتى تعد مخالفة للاشتراطات البيئية، كما يصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تم الموافقة عليها واعتمادها.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتصدي لكافة مصادر تلوث الهواء المخالفة لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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ومن المقرر استمرار تنفيذ حملات تفتيشية أخري على كافة انواع الصناعات الصغيره والمتوسطه بهدف ضبط الأداء البيئي والحد من العوامل التي تضاعف من خطورة نوبات تلوث الهواء.